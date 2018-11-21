Nevşehir’de aranan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ’mala zarar verme’ suçundan aranan Y.S., ve haklarında ’adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., A.K. ve A.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.