Nevşehir’de aranan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olan 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ’mala zarar verme’ suçundan aranan Y.S., ve haklarında ’adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., A.K. ve A.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.