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Nevşehir’de aranan 3 şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hakkında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Nevşehir 05.12.2019, 11:12 05.12.2019, 11:21
Nevşehir’de aranan 3 şahıs tutuklandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hakkında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.Ö.Ş., tehdit suçundan hakkında 25 gün hapis cezası bulunan S.U. ve nitelikli cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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