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Nevşehir’de aranan 25 kişiden 15’i tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararları ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 25 kişi yakalandı.
Nevşehir 10.08.2020, 12:54
Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanarak asli makamlara teslim edilmesi yönünde yapılan çalışmalar sonrasında il merkezinde 16 ilçelerde ise 9 olmak üzere 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 şahıs ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.