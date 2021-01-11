Nevşehir’de aranan 21 kişiden 5’i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aranan 21 şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.D., N.K., F.E., İ.A.Ş. ve S.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 16 kişi ise adli hükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.