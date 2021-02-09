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Nevşehir’de aranan 19 şahısta 5’i tutuklandı

Nevşehir il genelinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Nevşehir 09.02.2021, 12:09
Nevşehir’de aranan 19 şahısta 5’i tutuklandı
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Nevşehir il genelinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalarda 19 şahıs yakalandı. Yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken 14 şahıs adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 5 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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