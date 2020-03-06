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Nevşehir’de aranan 19 kişiden 7’si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 19 kişi yakalandı.

Nevşehir 06.03.2020, 15:30 06.03.2020, 16:00
Nevşehir’de aranan 19 kişiden 7’si tutuklandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 19 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinin yanı sıra Ürgüp ve Gülşehir’de yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir’den 10, Ürgüp’ten 4 ve Gülşehir’de 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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