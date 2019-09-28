Nevşehir’de aranan 17 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve istihbarı çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2019, 14:29