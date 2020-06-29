Nevşehir’de aranan 16 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi yönündeki çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.