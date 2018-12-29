Nevşehir’de arama kararı bulunan 5 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı olan 10 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan Y.İ., hükümlü veya tutuklunun kaçma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.H., yaralama suçundan 6 bin lira adli para cezası bulunan C.D., hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E., kasten adam öldürme suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.