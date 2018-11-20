Nevşehir’de arama kararı bulunan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında basit yaralama suçundan 2 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K, hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., 7 ayrı dosyadan 6 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bursa Açık Ceza İnfaz kurumundan firar eden H.G. ve Bünyan Cezaevi firarisi C.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 16:47