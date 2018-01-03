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Nevşehir’de araç sayısı 115 bine ulaştı

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Yunus Öz tarafından yapılan açıklamaya göre, Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 134 792oldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:54
Nevşehir’de araç sayısı 115 bine ulaştı
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Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 adet taşıtın %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
Kasım ayında 109 319 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %15,5 azaldı. Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 1 044 368 adet arttı.
Kasım ayında 668 040 adet taşıtın devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38,4 oldu. Kasım ayında 69 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

2017 Kasım ayında TR71 Bölge illerinde ise;

Kırıkkale’de toplam araç sayısı 69 632 iken en fazla 43 010 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 2 466 iken en fazla devri yapılan 1 823 ile otomobil olarak hesaplandı.

Aksaray’da toplam araç sayısı 119 254 iken en fazla 61 538 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 4 092 iken en fazla devri yapılan 2 934 ile otomobil olarak hesaplandı.

Niğde’de toplam araç sayısı 101 810 iken en fazla 44 328 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 2 906 iken en fazla devri yapılan 1 886 ile otomobil olarak hesaplandı.

Nevşehir’de toplam araç sayısı 114 902 iken en fazla 50 329 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 3 172 iken en fazla devri yapılan 1 924 ile otomobil olarak hesaplandı.

Kırşehir’de toplam araç sayısı 66 650 iken en fazla 37 961 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 2 012 iken en fazla devri yapılan 1 423 ile otomobil olarak hesaplandı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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