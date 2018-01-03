Nevşehir’de araç sayısı 115 bine ulaştı

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 adet taşıtın %54,1’ini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 109 319 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %15,5 azaldı. Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 1 044 368 adet arttı.

Kasım ayında 668 040 adet taşıtın devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38,4 oldu. Kasım ayında 69 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

2017 Kasım ayında TR71 Bölge illerinde ise;

Kırıkkale’de toplam araç sayısı 69 632 iken en fazla 43 010 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 2 466 iken en fazla devri yapılan 1 823 ile otomobil olarak hesaplandı.

Aksaray’da toplam araç sayısı 119 254 iken en fazla 61 538 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 4 092 iken en fazla devri yapılan 2 934 ile otomobil olarak hesaplandı.

Niğde’de toplam araç sayısı 101 810 iken en fazla 44 328 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 2 906 iken en fazla devri yapılan 1 886 ile otomobil olarak hesaplandı.

Nevşehir’de toplam araç sayısı 114 902 iken en fazla 50 329 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 3 172 iken en fazla devri yapılan 1 924 ile otomobil olarak hesaplandı.

Kırşehir’de toplam araç sayısı 66 650 iken en fazla 37 961 ile otomobil, devri yapılan araç sayısı 2 012 iken en fazla devri yapılan 1 423 ile otomobil olarak hesaplandı.