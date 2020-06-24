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Nevşehir’de Arabalı Konser
Nevşehir Belediyesi, daha önce gerçekleştirdiği Arabalı Sinema etkinliklerinin ardından bu kez de Arabalı Konser etkinliklerine başlıyor. İlki bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan konserde ünlü sanatçı İsmail Altunsaray Nevşehirli müzikseverler ile buluşacak.
Nevşehir 24.06.2020, 11:15
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediği etkinliklerle büyük takdir toplayan Nevşehir Belediyesi, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan müzik konserlerini, sosyal mesafeye uygun bir şekilde Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajı’nda gerçekleştirecek.
Saat 21.00’da başlayacak ve tvnev ekranlarından da canlı yayınlanacak olan konserde ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.