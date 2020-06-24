Nevşehir’de Arabalı Konser

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediği etkinliklerle büyük takdir toplayan Nevşehir Belediyesi, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan müzik konserlerini, sosyal mesafeye uygun bir şekilde Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajı’nda gerçekleştirecek.

28 Haziran 2020 Pazar günü, ünlü Bağlama sanatçısı İsmail Altunsaray’ın sahne alacağı ve Nevşehir’de ilk kez gerçekleştirilecek olan konserde arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Saat 21.00’da başlayacak ve tvnev ekranlarından da canlı yayınlanacak olan konserde ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.



