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Nevşehir’de antika hırsızları yakalandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Nevşehir 05.06.2021, 14:01 05.06.2021, 16:12
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Düzenlenen operasyon sonrasında 4 adet tenga Rover yazılı 22 inç jant ve lastik, 4 adet BMW yazılı 20 inç jant, 2 adet bilgisayar ekranı, 6 adet antika avize, 2 adet antika su matarası ile muhtelif antika eşyalar sahibine teslim edildi.
Yakalanan hırsızlık şüphelileri ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.