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Nevşehir’de altın hırsızları yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde 8 farklı eve girerek hırsızlık yapan iki zanlı yakaladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:15
Nevşehir’de altın hırsızları yakalandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde 8 farklı eve girerek hırsızlık yapan iki zanlı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 farklı adreste çeşitli tarihlerde para ve ziynet eşyası çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, 20 Temmuz Mahallesinde bir evde 70 lira ve 720 lira değerinde altın takının çalınması, Esentepe Mahallesinde çelik kasa içerisinden yaklaşık 60 bin lira değerinde altın çalınması, Güzelyurt Mahallesinde 200 lira para ve 20 bin lira değerinde altın takıların çalınması, Güzelyurt Mahallesinde 15 bin lira değerinde altın takıların çalınması, Güzelyurt Mahallesinde bin lira değerinde altın takıların çalınması, Güzelyurt Mahallesinde 25 lira paranın çalınması, Güzelyurt Mahallesinde bin lira değerinde altın takıların çalınması ve son olarak yine Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olmak üzere toplamda 97 bin 20 lira değerinde altın hırsızlığı yapan şüpheliler M.K. ve M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri M.K. ve M.S. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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