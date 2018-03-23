Nevşehir’de "Açık Kapı Projesi" Hizmete Girdi

Vali İlhami Aktaş açıklamasında; “Hükümet Konağı'na gelen ve resmi kurumlarda işlerinin daha kısa sürede ve seri bir şekilde yapılması, sorunlarına çözüm bulmak isteyen vatandaşların, ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, buradaki görevli personelle iletişim kurarak, işlerinin çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. ‘Açık Kapı Projesi' ile vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurma, sorunlarının dinlenerek çözümüne ilişkin yol gösterilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınarak, en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor” dedi.

Vali Aktaş; “Hükümet konağında faaliyete başlattığımız Açık Kapı birimi hizmet vermeye başlamış olup, Nevşehir’imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2018, 19:05