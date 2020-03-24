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Nevşehir’de açık ekmek satışı yasaklandı
NEVŞEHİR’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 26 MART PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN AÇIK EKMEK SATIŞI YASAKLANDI.
Nevşehir 24.03.2020, 17:00
Nevşehir’de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı başkanlığında ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir’de ekmekler poşetli olarak satılacak. Ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “26 Mart Perşembe gününden itibaren ekmek satışı yapan bakkal, büfe, bayi, market ve zincir marketlerde ekmeklerin açık olarak bulundurulması yasaklandı. Ekmekler poşetli olarak işletme tarafından dolaba dizilmek ve el ile teması kesilmek zorundadır. Uygulamaya uymayan işletmelere cezai sorumluluk altında olacaktır. Cezalar işletmelere kesilecektir” ifadelerine yer verildi.