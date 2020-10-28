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Nevşehir’de 97. Yıl Coşkusu

Nevşehir’de Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde drift ve ralli otomobilleri ile kortej ve gösteri yapılacak. Türkiye ePist Kupası final yarışı ise Nevşehir Kalesi’nde gerçekleştirilecek.

Nevşehir 28.10.2020, 18:52
Nevşehir’de 97. Yıl Coşkusu
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Ankara Otomobil Sporları Kulübü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında organize edeceği Nevşehir Otomobil Sporları Festivali Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Dijital Pist ve Dijital Ralli yarışlarının yanı sıra Drift gösterisinin yapılacağı etkinlik ile Kayaşehir tanıtılacak.

Saat 14:00’da Nevşehir Belediyesi önünden başlayacak etkinlik, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’de gerçekleştirilecek Türkiye ePist Kupası final yarışı ile sona erecek.

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