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Nevşehir’de 97. Yıl Coşkusu
Nevşehir’de Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde drift ve ralli otomobilleri ile kortej ve gösteri yapılacak. Türkiye ePist Kupası final yarışı ise Nevşehir Kalesi’nde gerçekleştirilecek.
Nevşehir 28.10.2020, 18:52
Ankara Otomobil Sporları Kulübü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında organize edeceği Nevşehir Otomobil Sporları Festivali Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Saat 14:00’da Nevşehir Belediyesi önünden başlayacak etkinlik, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’de gerçekleştirilecek Türkiye ePist Kupası final yarışı ile sona erecek.