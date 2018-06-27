Nevşehir’de 7 ayıl 11 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı

Kozaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın yapılan GBT kontrolünde kesinleşmiş 7 yıl 11 ay hapis cezası çıkması nedeniyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı yedi emin otoparkında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan L.K.’nın yaptığı GBT kontrolünde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan L.K. kavgada kullandığı tüfeği ve fişekleri de ele geçirilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen L.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.