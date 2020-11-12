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Nevşehir’de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
NEVŞEHİR İL HIFZISSIHHA KURULU TARAFINDAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ.
Nevşehir 12.11.2020, 09:45 12.11.2020, 10:18
Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Caddelerde sigara içme yasağı
Öte yandan, Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 81 İl Valiliklerine gönderilen yeni genelgenin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Atatürk Bulvarı, Kayseri Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi, Osmanlı Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Lale Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar ile merkeze bağlı köy, kasaba caddeleri ile il geneli toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği açıklandı.