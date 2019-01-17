Nevşehir’de 6 köy yolu ulaşıma kapalı

Nevşehir’de son iki gündür yağan yoğun kar yağışının ardından 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilimiz ve ilçelerimizde, yollardaki kar temizleme çalışmaları ile kapanan köy yollarını açma ve temizleme çalışmaları devam ediyor. İl ve ilçe köyleri ana arterlerin açık olduğu, köy içindeki kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, sadece Hacıbektaş İlçesindeki etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy yolunun kapalı olduğu ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılması çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2019, 15:39