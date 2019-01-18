Nevşehir’de 55 bin 972 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Nevşehir’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören 55 bin 972 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı bugün sona erdi. Nevşehir il genelinde 343 okulda 3 bin 462 derslikte öğrenim gören 55 bin 972 öğrenci ve 3 bin 855 öğretmen bugün yarıyıl tatiline girdi. 21 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 1 Şubat 2019 Pazartesi günü sona erecek. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.