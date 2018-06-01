Nevşehir’de 40 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Derinkuyu İlçe emniyet Amirliği tarafından düzenlenen ortak çalışmada 40 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde imalatı yaptığı tespit edilen M.U. polis ekiplerinin takibi sonrasında Derinkuyu ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada fişek olarak tabir edilen alüminyum folyoya sarılı 7 parça toplamda 39,89 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen M.U. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.