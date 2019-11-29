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Nevşehir’de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir 29.11.2019, 09:51 29.11.2019, 10:31
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avanos adli makamlarınca hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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