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Nevşehir’de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonrasında bir günde 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Nevşehir 15.12.2020, 12:06 15.12.2020, 21:47
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonrasında bir günde 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.