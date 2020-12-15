Nevşehir’de 4 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonrasında bir günde 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan Y.G., silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.D. ve silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.