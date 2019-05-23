Nevşehir’de 39 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Hacıbektaş ilçesinde 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis ve 54 bin 600 TL para cezası suçlarından yakalama kararı ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerinin ihbarını değerlendiren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimat ve bilgileri dahlinde plakası tespit edilen otoyu park halinde tespit etti. Park halindeki otonun yakın çevresine yapılan güvenlik tedbirleri kapsamında Ö.M. (43) araca bindiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Ö.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.