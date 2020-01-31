Nevşehir’de 38 köy yolu ulaşıma kapandı

Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte etkili olurken Nevşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkili olurken Nevşehir’de ise başta Nevşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri yollarda temizlik çalışmaları yapıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgilere göre Nevşehir’de yoğun kar yağışının ardından 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı açıklamada ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Duru, “Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz gece boyunca yol açma çalışmalarında bulundu. Şuan itibarıyla da il genelinde 38 köy yolumuz kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz köy yollarının ulaşıma açılması için aralıksız devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren tüm köy yollarımızı ulaşıma yeniden açacağız” dedi.