Son Dakika
Nevşehir’de 36 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi
Nevşehir’de bir marketten sahte parayla alışveriş yapan İran vatandaşı iki şüpheli yakalandı.
Nevşehir 17.05.2021, 16:02
Nevşehir’de bir marketten sahte parayla alışveriş yapan İran vatandaşı iki şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerini tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ikamete düzenledikleri operasyonda 36 adet 50 TL2lik sahte banknot ele geçirdi.Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.