Nevşehir’de 34 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı iş yerlerinde yaptığı incelemede 34 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yaptığı çalışmada üç farklı iş yerinden 34 kilograma kıyılmış tütün, 3 bin 80 adet doldurulmuş makaron ve 24 kutu sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler sonrasında şüpheli 3 kişiye yasal işlem yaptığı öğrenildi.