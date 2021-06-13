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Nevşehir’de 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında 30 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu.
Nevşehir 13.06.2021, 15:09
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında 30 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu.
İddialara göre olay yerine gelen sağlık ekipleri E. Eryılmaz’ın evde bulunan tüpün açık olduğunu tüpten sızan gaz ile hayatını kaybettiği belirledi. E. Eryılmaz’ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.E. Eryılmaz’ın bekar ve balon pilotu olduğu öğrenildi.