Nevşehir’de 30 bin 600 gram kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapalı pazar yerinde satışa sunulan 30 bin 600 gram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar yerinde T.M. tarafından 30 bin 600 gram kıyılmış tütün, 6 bin 200 adet boş makaron ve 8 bin 660 adet içerisi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından kaçak tütün satışı yapan T.M’ye, ’5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna ve 4733 Sayılı Kanun Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefet Etmek’ suçlarından adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.