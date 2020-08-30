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Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
NEVŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE BULUNAN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNUMU İLE KUTLANDI.
Nevşehir 30.08.2020, 11:00 30.08.2020, 20:43
Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile kutlandı.
Nevşehir’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Emniyet Müdür Vekili Erdem Eylenen, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, daire müdürleri katıldı.