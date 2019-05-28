Nevşehir’de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrol uygulaması sırasında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrol ve denetim noktasında yapılan çalışmalarda Eskişehir adli makamlarınca yaralama suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında pantolonun kemer tokası içerisinde jelatin kağıt arasına saklanmış eroin ele geçirilirken polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.