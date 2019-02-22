Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi petrol ofisinin yan kısmında şüphe üzerine durdurularak GBT kontrolü yapılan M.A.’nın Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.