Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.