Nevşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Patnos İlamt ve İnfaz Bürosunca yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.S. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.