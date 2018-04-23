Nevşehir’de 23 Nisan coşkusu

Nevşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şenlik havasında gerçekleştiren etkinliklerle kutlandı.

Nevşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk tören Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 2 nolu çim sahada devam edildi. Özel Kardelen Koleji İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Kardelen Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan Japon yöresel dansı, Hindistan yöresel dansı, İspanya yöresel dansı gösterisini sundular.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı At-Köpek Eğitimi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi Komutanlığı (JAKEM) de eğitilen çeşitli ırklardaki köpeklerin gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi.

Program İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 12:49