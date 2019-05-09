Nevşehir’de 22 kişiye FETÖ’dan işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamınsa 22 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’ni emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 1 kişi tutuklanıp Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.