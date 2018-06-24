Nevşehir’de 210 bin 520 seçmen sandık başına gidiyor

Nevşehir’de bugün yapılan seçimlerde 210 bin 520 seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Nevşehir’de Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı. Okullara gelen seçmenler oy vermeye başladı.

Nevşehir’de erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına atıyor. (COŞ-AÖ-Y)

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2018, 13:08