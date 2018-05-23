Nevşehir’de 210 bin 520 seçmen oy kullanacak

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Nevşehir’de 691 sandıkta 210 bin 520 seçmen oy kullanacak.

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 691 sandıkta 210 bin 520 seçmen oy kullanacak. Seçmen sayısı 2015 yılında gerçekleştirilen seçimlere göre 6 bin 306 arttı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala Nevşehir’deki sandık ve seçmen sayıları da belli oldu. TBMM’ne 3 milletvekili gönderecek olan Nevşehir’de, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde en fazla oy il merkezinde kullanılacak. Nevşehir merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde 260 sandık kurulacak ve bu sandıklarda 94 bin 402 seçmen oy kullanacak. Seçmen sayısının en fazla olduğu yerleşim yeri il merkezinin ardından Ürgüp ilçesi. Burada da kurulacak olan 94 sandıkta 26 bin 650 seçmen oy kullanacak. Avanos ilçesinde ise 85 sandık kurulacak ve bu sandıklarda oy kullanacak olan seçmen sayısı 24 bin 835.

Ürgüp ve Avanos ilçelerinin ardından Nevşehir’de en fazla seçmene sahip ilçe 16 bin 454 seçmen ile Gülşehir. Gülşehir’i ise 14 bin 624 seçmen sayısı ile Derinkuyu, 13 bin 591 ile Acıgöl, 10 bin 796 ile Kozaklı ve 9 bin 168 ile Hacıbektaş ilçeleri izliyor.

2015 yılında gerçekleştirilen 26. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Nevşehir il genelinde kurulan 830 sandıkta kayıtlı 204 bin 214 seçmenden 179 bin 368’i oy kullanmıştı. Seçime katılımın yüzde 87.83 olarak gerçekleştiği Nevşehir’de AK Parti il genelinde aldığı 110 bin 867 oy ile üç milletvekili çıkarmayı başarırken MHP 32 bin 412, CHP ise 26 bin 814 oy alabilmişti.

Seçimlerde Nevşehir il merkezi ve ilçelerinde kurulacak olan sandık ve oy kullanacak seçmen sayıları şu şekilde:

Nevşehir Merkez -Sandık Sayısı: 260 Seçmen Sayısı 94 bin 402

Acıgöl - Sandık Sayısı : 42 Seçmen Sayısı 13 bin 591

Avanos - Sandık Sayısı : 85 Seçmen Sayısı : 24 bin 835

Derinkuyu - Sandık Sayısı : 45 Seçmen Sayısı : 14 bin 624

Gülşehir - Sandık Sayısı : 66 Seçmen Sayısı : 16 bin 454

Hacıbektaş - Sandık Sayısı : 47 Seçmen Sayısı : 9 bin 168

Kozaklı - Sandık Sayısı : 52 Seçmen Sayısı : 10 bin 796

Ürgüp - Sandık Sayısı : 94 Seçmen Sayısı : 26 bin 650