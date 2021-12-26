Nevşehir’de 2021 yılı böyle geçti

NEVŞEHİR(KHA)- İşte yıl içerisinde Nevşehir'de yaşanan olaylardan bazıları şunlar:

OCAK

2 Ocak: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde korona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

5 Ocak: Nevşehir’de 32 yaşındaki Rıdvan Uslu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

8 Ocak: Nevşehir'de, tartıştığı babasını meyve bıçağıyla yaraladığı iddia edilen genç tutuklandı.

13 Ocak: Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında karantinayı ihlal eden 1 kişi para cezası kesildi.

13 Ocak: Nevşehir’e yılın ilk karı yağdı. Yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi.

15 Ocak: Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan 50 yaşındaki hemşire Ayşegül Onurkal korona virüsten hayatını kaybetti.

25 Ocak: Nevşehir’de 10 gündür aranan Afgan kadının cesedi bulundu.

26 Ocak: Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) İl Başkanlığına Mustafa Çiçekli atandı.

29 Ocak: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

31 Ocak: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, facebook üzerinden dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

ŞUBAT

1 Şubat: Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde çöplükte 9 köpek ayakları birbirine bağlı şekilde ölü olarak bulundu.

3 Şubat: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Nevşehir’de 1 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.

3 Şubat: Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyü koronavirüs ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

4 Şubat: Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine Dr. Mehmet Savran seçildi.

5 Şubat: AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevine Ali Kemikkıran atandı.

8 Şubat: Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede uygunsuz yapılaşma sonrasında 353 kaçak yapının yıkıldığı açıklandı.

9 Şubat: Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından 134 litre kaçak şarap ele geçirildi.

14 Şubat: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Sevgililer günü yoğunluğu yaşandı.

15 Şubat: Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek öğrencileri koronavirüse karşı uyardı.

16 Şubat: Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı ile birlikte eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

17 Şubat: Nevşehir’de yağan kar yağışı sonrasında 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

17 Şubat: Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde karantina süreci sona erdi.

19 Şubat: Nevşehir’de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

19 Şubat: CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22 Şubat: AK Parti İl kongresi yapıldı. Mevcut İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar görevini Ali Kemikkıran’a devretti.

26 Şubat: AK Parti İl Başkanlığı görevine seçilen Ali Kemikkıran mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

27 Şubat: Nevşehir’de bir kişi otel odasında tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

MART

1 Mart: Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlere uymayarak kumar oynadıkları tespit edilen 13 kişiye idari para cezası kesildi.

2 Mart: Koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar yeniden açılmanın mutluluğunu yaşadı.

8 Mart: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 15 Eylül tarihinden itibaren İlçe Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Teğmen Buket Ergün, Kapadokya bölgesinin tek kadın ilçe jandarma komutanı olarak görevini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

9 Mart: Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyü koronavirüs ile mücadele kapsamında karantina altına alındı.

16 Mart: Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde baharın habercisi olan leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğini yuva yapıyor.

17 Mart: Nevşehir’de tefecilik suçundan 2 kişi KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

22 Mart: Kardelen Eğitim Kurumları, YGS sınavında Türkiye birincisi olan öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir’e otomobil hediye etti.

23 Mart: Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde karantina süreci sona erdi.

25 Mart: Ukrayna’dan Kapadokya bölgesine uçak seferler başladı.

30 Mart: Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanlığına Teyfik Ölmez seçildi.

NİSAN

2 Nisan: Nevşehir’de tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı.

2 Nisan: tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de koronavirüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

6 Nisan: Nevşehir'de bir lisede muhasebe ve finansman öğretmeni olan 45 yaşındaki Hasan Ali Yıldırım, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

10 Nisan: Nevşehir’de Nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı.

10 Nisan: Nevşehir’de yağan kar yağışı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Kapadokya etabı iptal edildi.

10 Nisan: Nevşehir’den Adana’ya gitmekte olan AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Pozantı’da trafik kazası yaptı.

12 Nisan: Nevşehir’de yağan kar yağışı ile birlikte okullar tatil edildi.

17 Nisan: Nevşehir’de 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı para cezası kesildi.

23 Nisan: Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Bayraklarıyla havalandı.

23 Nisan: Nevşehir’de uzun yıllar amatör liglerde kalecilik yapan eski hakem Murat Bozkurt, korona virüs tedavisi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

27 Nisan: Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

28 Nisan: Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi Alibey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

MAYIS

1 Mayıs: Nevşehir Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici süre ile kapatıldı.

18 Mayıs: Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 18 günlük aranın ardından yeniden havalandı.

19 Mayıs: Nevşehir’de Hacı T. (28), eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim Atıcı'yı (26) bıçaklayarak öldürdü.

25 Mayıs: Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın bayrağı Nevşehir Kalesine asıldı.

25 Mayıs: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

29 Mayıs: Kapadokya Üniversitesi Diş Hastanesi hizmet vermeye başladı.

31 Mayıs: Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ton sahte şarap ele geçirildi.

HAZİRAN

3 Haziran: Nevşehir’de dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü polis aracına çarptı.

4 Haziran: Turizm Filmleri Festivali ödül töreni Paşabağlarında düzenlendi.

6 Haziran: Nevşehir’de 4 köyde muhtarlık seçimleri yapıldı.

9 Haziran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek suçundan 1 kişi tutuklandı.

10 Haziran: Nevşehir’de sağanak yağış sele neden oldu.

12 Haziran: Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Kapadokya bölgesine gelen motosikletçiler Devrent Vadisinde yemin töreni düzenledi.

14 Haziran: Nevşehir Belediyespor Kulp Başkanlığına yapılan kongre sonrasında Nafiz Dirikoç başkanlığa seçildi.

18 Haziran: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir’de bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

25 Haziran: Uluslararası Yoga günü Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kutlandı.

26 Haziran: Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörlük için Yusuf Tokaç ile anlaştı.

26 Haziran: Türkiye’nin ilk ayak masaj salonu Kapadokya’da hizmet vermeye başladı.

TEMMUZ

2 Temmuz: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde telefon dolandırıcıları yaşlı kadının 255 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıcılar kısa sürede Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

6 Temmuz: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında ilk kez sıcak hava balonları havalandı.

8 Temmuz: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verildi.

10 Temmuz: Nevşehir’de bir markette yaşanan hırsızlık girişimini kasiyer canı pahasına önledi. Kasiyerin hırsızlık girişimini engellemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

13 Temmuz: Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde ilk kez Vali gören yaşlı adamın sevinci kameralara yansıdı.

15 Temmuz: Kapadokya’da sıcak hava balonları 15 Temmuz için havalandı.

15 Temmuz: Hollanda’dan tatil için Nevşehir’e gelen Hollandalı Huberdına Aleida Risa, İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

18 Temmuz: Restorasyonu tamamlanan Uçhisar Kalesi yeniden ziyarete açıldı.

19 Temmuz: Türkiye’nin dört bir yanından Kapadokya’da günbatımı izlemek için geliyor.

20 Temmuz: Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar acil servislere akın etti.

26 Temmuz: Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde bulunan Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü.

31 Temmuz: Deva Partisi Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl yönetimi görevden alındı.

31 Temmuz: Nevşehir Valiliği tarafından il genelinde ormanlara girişler yasaklandı.

AĞUSTOS

4 Ağustos: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacıbektaş ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kadıncık Ana Evi’ni hizmete açtı.

4 Ağustos: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli anıldı.

16 Ağustos: Hacıbektaş Belediyesi tarafından Hacı Bektaş Veli Anam Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlendi.

28 Ağustos: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

30 Ağustos: 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları Türk Bayrakları ile havalandı.

EYLÜL

9 Eylül: Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından Nevşehir İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevine Murat Tavukçu atandı.

10 Eylül: Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabasında faaliyet gösteren Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursu erkek ve kız şubelerinden 2021 yılında toplam 84 Hafız mezun edildi.

10 Eylül: Geleneksel Bağ bozumu festivali Ürgüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

12 Eylül: Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 49.Uluslararası Bağ Bozumu ve balon festivalinin son gününde üzüm hasadına katıldı.

13 Eylül: Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından ekmeğe zam yapıldığı açıklandı.

16 Eylül: Nevşehir’de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında boşanmak istediği kocası tarafından 11 el ateş edilerek öldürülen Fatma Esra Dirlik’in eşine mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

17 Eylül: Nevşehir’in Avanos ilçesinde Azeri bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

21 Eylül: Nevşehir’de dolandırıcıların hedefindeki yaşlı adamı son anda dolandırılmaktan kurtaran belediye otopark görevlisi ödüllendirildi.

30 Eylül: Nevşehir'in Avanos İlçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı.

EKİM

2 Ekim: Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Maraşlı ve üniversite öğrencileri ile birlikte Çat Vadisinde çevre temizliği yaptı.

3 Ekim: Nevşehir’in duayen gazetecilerinden Taner Erdoğan vefat etti.

6 Ekim: Nevşehir’in ilk ve tek ulusal haber ajansı olma yolunda hizmet vermeye başlayacak olan Kapadokya Haber Ajansı kuruldu.

8 Ekim: İtalya’nın Ferrara kentinde düzenlenen Down Sendrom Avrupa oyunlarında ülkemizi temsil eden Ramazan Ünlü disk atmada Avrupa dördüncüsü oldu.

8 Ekim: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

13 Ekim: Nevşehir’in Gülşehir ilçesi ile Hacıbektaş yolu arasında meydana gelen trafik kazasında 39'u öğrenci olmak üzere 44 kişi yaralandı.

14 Ekim: Kapadokya Üniversitesi tarafından Meslek Yüksekokulu 2021 sınıf mezuniyet töreni düzenlendi.

16 Ekim: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir hayırsever tarafından cami inşaatında iskeleden düşen 1 işçi yaralandı.

18 Ekim: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde deponun ofisinde ateş yakan depo sahibi zehirlendi.

18 Ekim: Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz görevden alındı.

22 Ekim: Nevşehir’de okul bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Yasin Özcan, Gülşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

25 Ekim: Tarım ve Orman Bakanlığınca ataması yapılan İl Müdürü Özgür Memiş yeni görevine başladı.

29 Ekim: Dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görseli yansıtıldı.

KASIM

2 Kasım Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özden Taşğın, hafta sonu yapılan Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanlığı görevine seçildi.

2 Kasım: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

3 Kasım: Şarkıcı İrem Derici, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı.

5 Kasım: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde bir patates deposunda istinat duvarı çöktü.

11 Kasım: 2021-2022 Amatör Futbol Ligi Nazmi Orhan Sezonu açılış töreni Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in topa vuruşu ile başladı.

11 Kasım: Nevşehir’de gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

11 Kasım: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

14 Kasım: Nevşehir Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 2021 yılında 121 kadına 507 bin mikrokredi desteği verildi.

16 Kasım: Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak kendisini görmek ve balona binmek istediğini ifade eden 8 yaşındaki Esila Polat'ın hayali gerçek oldu.

16 Kasım: AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara’da düzenlenen gençlik festivalinde Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ödül aldı.

18 Kasım: Nevşehir’de berberlik yapan Emrah Akpınar borcunun bitirmenin mutluluğuyla Nevşehir halkına bedava döner ve ayran dağıttı.

20 Kasım: Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlyas Yalçıntaş konseri büyük ilgi gördü. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nu dolduran binlerce kişi ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

24 Kasım: Nevşehir’de dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

25 Kasım: Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS)Sınavına hazırlanan 7 ve 8. sınıf ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen ödüllü deneme sınavı yapıldı.

27 Kasım: Nevşehirli 26 yaşındaki genç mühendis Tarık Kesekçi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

28 Kasım: Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Kadın Komisyon Başkanı 'Afet Özdemir' oldu

ARALIK

1 Aralık: Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi Kemal Şengül soba zehirlenmesi sonrasında hayatını kaybetti.

2 Aralık: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) girişimi kapsamında 75 ülkeden 170 başvuru arasından; eşsiz güzellikleri, medeniyetlere ev sahipliği ve tarihi dokusuyla turizm gözdesi Mustafapaşa, Turizm köyü seçildi.

4 Aralık: AK Parti İç Anadolu Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Nevşehir ev sahipliği yaptı.

7 Aralık: Nevşehir Berberler Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, berber ve kuaför ücretlerine 1 yıl aradan sonra zam geldi.

9 Aralık: Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde ikamet eden ve 50 yıldır imam nikahı ile yaşayan çift bugün resmi nikah kıydırarak dünya evine girdi.

16 Aralık: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.

16 Aralık: AK Parti Acıgöl İlçe Başkanlığına Rafet Yiğittekin atandı.

17 Aralık: Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde sahte içki üreten şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

18 Aralık: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü.

19 Aralık: Bugün oynanacak Nevşehir 1. Amatör Lig Futbol karşılaşmaları olumsuz hava koşulları dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

21 Aralık: Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kovid-19 aşılanma oranının mavi kategoriye ulaştığını açıkladı.

24 Aralık: Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir Mardin İl Milli Eğitim müdürlüğüne atandı.

24 Aralık: Nevşehir Rehberler Odası Başkanlığına Özay Onur seçildi.