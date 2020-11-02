Nevşehir’de 2020 yılında 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulandı
BU KAPSAMDA NEVŞEHİR’DE 1 MAYIS 2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN SULAMA SEZONUN 15 EKİM 2020 TARİHİNDE TAMAMLANDIĞINI BELİRTEN GENEL MÜDÜR YILDIZ,’ 2020 YILI SULAMA SEZONUNDA NEVŞEHİR İLİMİZ VE İLÇELERİMİZDE TOPLAM 76 BİN 130 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANMIŞTIR. NEVŞEHİR İL VE İLÇELERİMİZDE 2020 YILINDA TOPLAM 76 BİN 130 DEKAR ARAZİDE YAPILAN SULU TARIM İLE BİRLİKTE 2020 YILI BİRİM FİYATLARI İLE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE 56 MİLYON 336 BİN TL KATKI SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Nevşehir’de 1 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 15 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız,’ 2020 yılı sulama sezonunda Nevşehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Nevşehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 76 bin 130 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 milyon 336 bin TL katkı sağlandığını açıkladı.
Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Nevşehir ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” dedi.