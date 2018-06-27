Nevşehir’de 2017 yılında bin 73 trafik kazasında 53 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale’den 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında Nevşehir’de meydana gelen bin 73 trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybederken bin 823 kişinin ise yaralandığı açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğüne bağlı olan illerde 2017 yılında meydana gelen kazalarda Kırıkkale’de bin 4 kazada 55 kişi, Aksaray’da bin 452 kazada 45 kişi, Niğde’de bin 163 kazada 51 kişi, Kırşehir’de ise 746 kazada 26 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.