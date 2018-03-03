Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı

Evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin 493 iken 2017 yılında % 4,2 azalarak 569 bin 459 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 iken 2017 yılında % 1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 9,6 ile Kilis oldu. Kaba evlenme hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,6 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt izledi.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il Kars oldu. Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Yabancı damatlar arasında Alman damatlar ilk sırada yer aldı. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu.

Kaba boşanma hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi. Boşanmaların %38,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

TR71 Bölge İllerinde ise; Kırıkkale'de 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 122, boşanmaların sayısı 508’dir. Aksaray'da 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 220, boşanmaların sayısı 780’dır. Niğde'de 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 683, boşanmaların sayısı 476’dır. Nevşehir'de 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 105, boşanmaların sayısı 535’dir. Kırşehir'de 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 1 736, boşanmaların sayısı 307’dir.