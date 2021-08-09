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Nevşehir’de 20 bin adet makaron ele geçirildi
Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilogram kıyılmış tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.
Nevşehir 09.08.2021, 15:50
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir işyerinde yapılan aramada 20 bin adet boş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.