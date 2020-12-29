Nevşehir’de 2 Mahallede Su Kesintisi Yapılacak

Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan 3. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi tarafından eski asbestli su borularının bulunduğu bölgelerde altyapıdan kaynaklı su kesintilerini önlemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince geçtiğimiz hafta Güzelyurt Mahallesi 221. Sokak’ta bulunan ve su depolarından gelerek Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerini besleyen ana isale hattının yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

Burada 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borular ile değiştiren belediye ekipleri, yeni hattı 30 Aralık Çarşamba günü devreye sokacak.

Altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkanı sunacak olan hattın devreye sokulması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz ve Güzelyurt Mahallelerinin bir bölümüne su verilemeyecek.

15 Temmuz Mahallesi’nde Kapadokya Hastanesi çevresi ve Güzelyurt Mahallesi’nde ise 80. Yıl Bulvarı üst kısmının etkileneceği kesintinin akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.