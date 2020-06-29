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Nevşehir’de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
NEVŞEHİR’DE 25 HAZİRAN TARİHİNDE SÜMER MAHALLESİ KÜLTÜR PARKTA ÇIKAN KAVGADA İKİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Nevşehir 29.06.2020, 16:49
Alınan bilgilere göre, 25 Haziran tarihinde Sümer Mahallesi Kültür Parkta Afganistan uyruklu A.L.N, A.K.M. ve Z.Ç. aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında A.L.N. yanında bulunduğu bıçakla Z.Ç.’yi karın bölgesinden, A.K.M.’yi ise bacağından yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.L.N. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.