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Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi

Nevşehir’de Trafik Denetme ve Tescil ve Bölge Trafik Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde yapılan denetlemelerde 95 araca 40 bin 908 lira para cezası kesildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 10:00
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
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Nevşehir’de Trafik Denetme ve Tescil ve Bölge Trafik Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde yapılan denetlemelerde 95 araca 40 bin 908 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Denetleme ve Tescil ve Bölge Trafik Denetme şube müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçe merkezlerinden yapılan kontroller sonrasında kontrol edilen 658 araçtan 95 araca 40 bin 908 lira para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde 2 sürücünün ehliyetine el konulurken, 4 araç trafikten men edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 03.03.2018 10:11
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