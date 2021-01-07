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Nevşehir’de 2 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı yakalama kararı ile aranan şüpheliyi yakaladı.
Nevşehir 07.01.2021, 12:05 07.01.2021, 12:26
Alınan bilgilere göre, Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ve Küçükçekmece 16.Asliye Ceza Mahkemesince vergi usul kanuna muhalefet suçlarından aranan hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.