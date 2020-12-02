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Nevşehir’de 19 sürücüye telefon ile konuşmaktan ceza yazıldı
Nevşehir’de seyir halinde cep telefonu ile konuşan araç sürücülerine ceza yağdı.
Nevşehir 02.12.2020, 10:45
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 19 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan para cezası yazıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde 3 sürücüye yaya yolunda yayalara yol vermemekten, 10 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 2 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 8 sürücüye ise çeşitli kusurlardan dolayı para cezası yazıldığı öğrenildi.