Nevşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Nevşehir’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Nevşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in gençlerle birlikte çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Buradaki törene katılan okul öğrencileri daha sonra Nevşehir Belediyesi Mehter ekibi eşliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonuna kadar kortej eşliğinde yürüdüler.

Havanın yağışlı olması nedeniyle Damat İbrahim Paşa Spor salonunda gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Sor Bayramı kutlamalarına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kutlamalara Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylenmesi ile başlandı.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

19 Mayıs 1919’un Türk Milletinin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer şunları söyledi:

“19 Mayıs, Atatürk’ün zaferle biten mücadelesinin başlangıcıdır. Türk Milletinin tarih sahnesinden silinme gayretine vurulan en sağlam yumruktur. Milletin kurtuluş mücadelesine verdiği desteğin başlangıcını Samsun’dan yapan Mustafa Kemal Atatürk, şehir şehir dolaşıp mücadelenin halk nezdinde nabzını tutmuştur ve görmüştür ki, milletle tıpkı kendisi gibi bağımsızlık mı esaret altında yaşamak mı dendiğinde ‘ Ya Bağımsızlık Ya Ölüm’ demiştir.”

Daha sonra gençlere seslenen Ünlüer, “Gençler ! Milletçe yazdığımız Kurtuluş Destanının başlangıcını olan 19 Mayıs tarihinin size armağan edilmesinin en önemli sebeplerinden birini şu sözlerle ifade etmiştir.” Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışmasında birinciliği elde eden Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Merve Haşlanmaz’ın eserini okumasının ardından, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Kulübü ve Taekwondo ekibinin yaptıkları gösteriler ilgiyle izlendi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yüzme, Bisiklet, Taekwondo, Voleybol, Basketbol ve Hentbol branşlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri ,törene katılanların ile Nevşehir’de Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen çeşitli sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin tarafından törenle verildi.